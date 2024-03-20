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В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:58

В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае

Несмотря на то, что новинка будет доступна в Китае только через неделю, "серые" дилеры в России уже принимают заказы на эту модель. Цены на электрокар варьируются от 5,3 до 6,3 миллиона рублей. Некоторые объявления также указывают минимальный пробег и утверждают, что машина растаможена, хотя не имеет ПТС.

Xiaomi SU7 представлен как электрический седан с платформой Modena и интегрированным аккумулятором емкостью 101 киловатт-час. Модель будет доступна в двух версиях: с одним электродвигателем мощностью 299 л. с. или с двумя суммарной мощностью 673 л. с. Автомобиль оборудован системой автопилота Xiaomi Pilot, а также мультимедийной системой с чипом Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системой HyperOS. Электрокар также предлагает аудиосистему с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания, сообщает Motor.

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