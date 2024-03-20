В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае

Несмотря на то, что новинка будет доступна в Китае только через неделю, "серые" дилеры в России уже принимают заказы на эту модель. Цены на электрокар варьируются от 5,3 до 6,3 миллиона рублей. Некоторые объявления также указывают минимальный пробег и утверждают, что машина растаможена, хотя не имеет ПТС.
Xiaomi SU7 представлен как электрический седан с платформой Modena и интегрированным аккумулятором емкостью 101 киловатт-час. Модель будет доступна в двух версиях: с одним электродвигателем мощностью 299 л. с. или с двумя суммарной мощностью 673 л. с. Автомобиль оборудован системой автопилота Xiaomi Pilot, а также мультимедийной системой с чипом Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системой HyperOS. Электрокар также предлагает аудиосистему с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания, сообщает Motor.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
Audi переименует свои модели, отказываясь от сложных цифровых индексов, введенных в 2017 году
Новая система наименований будет более простой и понятной как для автомобилей с ДВС, так и для электрокаров.
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ привлекла более девяти миллионов посетителей
Девятилетний Андрей Баторов стал юбилейным посетителем, получив сертификат на семейное путешествие на Байкал.
В "АвтоВАЗе" сообщили, что китайские автомобили теснят Lada в ее сегментах рынка
"АвтоВАЗ" сообщил, что китайские автомобильные бренды активно конкурируют с Lada на российском рынке, входя в её традиционные сегменты с большими скидками.