В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае

Несмотря на то, что новинка будет доступна в Китае только через неделю, "серые" дилеры в России уже принимают заказы на эту модель. Цены на электрокар варьируются от 5,3 до 6,3 миллиона рублей. Некоторые объявления также указывают минимальный пробег и утверждают, что машина растаможена, хотя не имеет ПТС.

Xiaomi SU7 представлен как электрический седан с платформой Modena и интегрированным аккумулятором емкостью 101 киловатт-час. Модель будет доступна в двух версиях: с одним электродвигателем мощностью 299 л. с. или с двумя суммарной мощностью 673 л. с. Автомобиль оборудован системой автопилота Xiaomi Pilot, а также мультимедийной системой с чипом Qualcomm Snapdragon 8295 и операционной системой HyperOS. Электрокар также предлагает аудиосистему с 25 динамиками и поддержкой пространственного звучания, сообщает Motor.