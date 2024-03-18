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Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:21

Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома

Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro. Это устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой с возможностью записи видео в разрешении 3K и поддержкой HDR. Оно обеспечивает цветное изображение в условиях низкой освещенности и четкое черно-белое изображение в полной темноте благодаря режиму сверхнизкой освещенности и ИК-осветителю соответственно.

Кроме того, устройство обладает функцией панорамирования и наклона на 360° по горизонтали и 114° по вертикали. Xiaomi также предусмотрела механизм, который закрывает объектив камеры черной непрозрачной крышкой, когда пользователь хочет остаться незамеченным. В странах Европейского союза Smart Camera C500 уже доступна по цене от €70, сообщает Газета.Ру.

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