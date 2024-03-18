Xiaomi представила на мировом рынке новое устройство для умного дома

Xiaomi представила на мировом рынке поворотную камеру видеонаблюдения Smart Camera C500 Pro. Это устройство оснащено 5-мегапиксельной камерой с возможностью записи видео в разрешении 3K и поддержкой HDR. Оно обеспечивает цветное изображение в условиях низкой освещенности и четкое черно-белое изображение в полной темноте благодаря режиму сверхнизкой освещенности и ИК-осветителю соответственно.
Кроме того, устройство обладает функцией панорамирования и наклона на 360° по горизонтали и 114° по вертикали. Xiaomi также предусмотрела механизм, который закрывает объектив камеры черной непрозрачной крышкой, когда пользователь хочет остаться незамеченным. В странах Европейского союза Smart Camera C500 уже доступна по цене от €70, сообщает Газета.Ру.
Женщина из Канады сдала анализ ДНК и узнала о своем "собачьем" прошлом
Кристина Хагер, жительница Торонто и журналист, решила протестировать услугу определения породы собак с помощью ДНК-теста.
Обновление прошивки 11.50 для PS4: Sony продолжает поддерживать свою консоль
Sony приятно удивила владельцев PS4, выпустив долгожданное обновление прошивки 11.50.
В Алтайском театре поставят пьесу о жизни матери Василия Шукшина
В Алтайском краевом театре драмы поставят спектакль, посвящённый матери великого русского и советского писателя Василия Шукшина. Это первая постановка на сцене и в культурном поле, которая будет рассказывать о жизни Марии Куксиной-Шукшиной.
Эндокринолог Тананакина выделила продукты, которые необходимо добавить в весенний рацион
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина из АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) рекомендует включать в рацион весной цитрусовые фрукты, киви и зеленые листья для предотвращения авитаминоза.