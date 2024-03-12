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Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:34

Xiaomi объявила о начале продаж своего первого электромобиля в Китае с 28 марта

SU7 (Speed Ultra) — пятиместный седан, он будет доступен для предзаказа в 59 магазинах Xiaomi в 29 городах Китая. Цена автомобиля пока не раскрыта.

Анонсированный в 2021 году, электромобиль был представлен в конце 2023 года. Он обладает запасом хода до 800 км на одной зарядке и способен достигать скорости до 265 км/ч.

После этой новости акции Xiaomi поднялись на 12% на торгах в Гонконге во вторник, хотя с начала года их стоимость снизилась на 3,9%, сообщает Интерфакс.

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