Пользователи смартфонов Xiaomi столкнулись с серьезными проблемами после установки свежего обновления

Обновление, включающее MIUI 14 и HyperOS, приводит к постоянной перезагрузке смартфонов из-за изменений в шторке быстрого доступа. Проблема затрагивает даже те модели, которые не планировались для обновления.

Единственный способ восстановить устройство — полный сброс настроек через Recovery Menu, что приводит к удалению всех данных пользователя.

Компания Xiaomi пока не высказала официального комментария и не предложила решение проблемы. Владельцам смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco рекомендуется отключить автоматическое обновление для избежания повреждения устройства. Пользователи сообщают, что обновление уже отозвано, сообщает Газета.Ру.