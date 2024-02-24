Компания Xiaomi запустила предзаказ на игровой ноутбук Redmi G Pro 2024

Подробности о ноутбуке будут раскрыты на предстоящей презентации 4 марта.
Президент Xiaomi назвал новинку самым мощным игровым ноутбуком в пределах 10 тыс. юаней, предположительно с флагманским процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070, хотя в Geekbench появилась информация о версии с менее производительным железом.
Ноутбук, по всей видимости, выйдет в двух модификациях, но точная информация о том, какая из них попадает в бюджет до 10 тыс. юаней, пока неизвестна, сообщает Газета.Ру.
Стала известна дата выхода сериала "Гарри Поттер"
Сериал "Гарри Поттер" запланирован к выходу на стриминговом сервисе Max в 2026 году. Эта информация была опубликована IGN со ссылкой на заявление генерального директора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава на встрече с инвесторами.
Фермеры ворвались на выставку, где находился Макрон
Разъяренные французские фермеры прорвали ограждение и ворвались на выставку, которую посетил французский лидер.
В период с 23 по 25 февраля российские граждане проявляют повышенный интерес к отдыху в Грузии
Интерес россиян к отдыху в Грузии отражается в десятикратном росте бронирования авиабилетов по сравнению с предыдущим годом. Аналитики отмечают также увеличение спроса на поездки в азиатские страны, такие как Южная Корея, Таиланд и Индия.
Астрономы объявили, что полнолуние 24 февраля будет микролунием
Данное явление означает, что луна будет казаться на 14% меньше обычного размера.