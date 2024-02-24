Компания Xiaomi запустила предзаказ на игровой ноутбук Redmi G Pro 2024

Подробности о ноутбуке будут раскрыты на предстоящей презентации 4 марта.

Президент Xiaomi назвал новинку самым мощным игровым ноутбуком в пределах 10 тыс. юаней, предположительно с флагманским процессором Intel Core i9-14900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070, хотя в Geekbench появилась информация о версии с менее производительным железом.

Ноутбук, по всей видимости, выйдет в двух модификациях, но точная информация о том, какая из них попадает в бюджет до 10 тыс. юаней, пока неизвестна, сообщает Газета.Ру.