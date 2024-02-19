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Xiaomi впервые стал самым популярным брендом по числу устройств, зарегистрированных в сети операторов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:28

Xiaomi впервые стал самым популярным брендом по числу устройств, зарегистрированных в сети операторов

В 2023 году смартфоны Xiaomi впервые стали лидером по количеству зарегистрированных устройств в сети операторов, отбив лидерство у Samsung, которая до этого занимала первое место в течение 2020-2022 годов. Xiaomi заняла 24,3% рынка, увеличиваясь с 23,5% за предыдущий год. Этот успех связывают с постоянной маркетинговой активностью и разнообразием моделей в различных ценовых сегментах.

Результаты продаж также подтверждают популярность бренда: Xiaomi стала лидером в России, захватив 30% рынка.

В то время как Samsung и Apple потеряли некоторую долю рынка, снизившись соответственно с 25,7% до 22,7% и с 20,7% до 22,3%. Кроме того, бренды Realme, TECNO и Infinix также показали рост, увеличив свою долю с 5,4% до 11,2% с 2022 по 2023 год, сообщает Российская Газета.

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