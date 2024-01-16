Xiaomi представила новый продукт - "умный" массажер глаз Mijia Smart Eye Massager

Устройство охватывает семь массажных зон, использует воздушные клапаны для воздействия на восемь ключевых точек вокруг глаз. Интенсивность массажа регулируется на трех уровнях, а температура — с помощью датчика NTC и приложения Mijia App.
Массажер доступен для предзаказа на русскоязычной версии mijia-shop, с бесплатной доставкой "Почтой России". Цена для российских заказчиков составляет почти 11 тыс. руб. Официальные продажи начнутся 17 января.
В дополнение к новому продукту, ранее Xiaomi представила "умные" аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses, оборудованные встроенными опциями для прослушивания музыки и использования телефона, сообщает РБК.
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