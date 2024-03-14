В РФ состоялась премьера компактного кроссовера Xcite X-Cross 7 от нового автобренда Xcite

Бренд Xcite, базирующийся на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", использует производственные мощности, ранее принадлежавшие Nissan. X-Cross 7, первая модель бренда, представляет собой адаптацию кроссовера Chery Tiggo 7 с идентичными габаритами и силовым агрегатом, состоящим из 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л. с. и вариатора, с передним приводом.
Начало продаж ожидается в апреле.
Автомобили оснащены рядом современных опций, включая "зимний пакет", светодиодную оптику, бесключевой доступ и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На премьере выставлено семь автомобилей, из которых шесть окрашены в цвета российского триколора, что подчеркивает их национальную принадлежность, сообщает Российская Газета.
В 2023 году горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане привлек значительное число туристов, особенно из РФ
Туристы из России составили половину общего туристического потока на горнолыжный курорт "Шахдаг" в Азербайджане.
В США магазины заменили настоящие продукты на картинки
Причиной называют бережливость: продуктовая корзина в Америке сильно подорожала.
Ученые: женщины, страдающие депрессией, подвержены более высокому сердечно-сосудистому риску, чем мужчины
Депрессия связана с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда, стенокардию, инсульт и сердечную недостаточность.
Академик Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения
Академик Российской академии наук Виктор Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения, отметив, что 62% взрослых и 17,1% детей в России страдают избыточным весом.