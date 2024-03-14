В РФ состоялась премьера компактного кроссовера Xcite X-Cross 7 от нового автобренда Xcite

Бренд Xcite, базирующийся на ООО "Автозавод Санкт-Петербург", использует производственные мощности, ранее принадлежавшие Nissan. X-Cross 7, первая модель бренда, представляет собой адаптацию кроссовера Chery Tiggo 7 с идентичными габаритами и силовым агрегатом, состоящим из 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л. с. и вариатора, с передним приводом.

Начало продаж ожидается в апреле.

Автомобили оснащены рядом современных опций, включая "зимний пакет", светодиодную оптику, бесключевой доступ и мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. На премьере выставлено семь автомобилей, из которых шесть окрашены в цвета российского триколора, что подчеркивает их национальную принадлежность, сообщает Российская Газета.