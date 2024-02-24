Илон Маск намекнул на возможное появление собственной почтовой службы под названием XMail

На фоне обсуждения фейковых новостей о закрытии сервиса Gmail от Google, Маск ответил на вопрос о создании XMail, заявив, что это уже на подходе. Однако неясно, является ли это серьезным заявлением или шуткой.
Источник PCMag сообщает, что сообщество начало обсуждать предполагаемое закрытие Gmail в 2024 году, хотя фактически Google просто откажется от поддержки устаревшей HTML-версии Gmail. Важно отметить, что Gmail будет продолжать работать в обычном режиме, сообщает Газета.Ру.
В январе цены на новостройки в Китае упали на 0,3%, продолжая тренд снижения
Годовое снижение составило 0,7%, самый значительный показатель за последние 10 месяцев. Однако сократилось количество городов, где цены продолжают падать, и даже отмечается увеличение спроса на первичное жилье в Шанхае.
Ученые из США разработали противоядие для нейтрализации ядов некоторых змей
Ученые из мединститута Scripps Research в США разработали новый препарат, способный нейтрализовать яды королевской кобры и черной мамбы, двух наиболее смертоносных видов змей.
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Михаил Мурашко сообщает, что за последние 5 лет смертность от инфаркта миокарда в российских больницах сократилась на 23,7%, а от острых нарушений мозгового кровообращения — на 15,6% с 2019 года.
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Исследование, опубликованное в журнале Circulation Research, обнаружило новый показатель крови, который может предсказывать риск сердечно-сосудистых заболеваний независимо от уровня холестерина.