Илон Маск намекнул на возможное появление собственной почтовой службы под названием XMail

На фоне обсуждения фейковых новостей о закрытии сервиса Gmail от Google, Маск ответил на вопрос о создании XMail, заявив, что это уже на подходе. Однако неясно, является ли это серьезным заявлением или шуткой.

Источник PCMag сообщает, что сообщество начало обсуждать предполагаемое закрытие Gmail в 2024 году, хотя фактически Google просто откажется от поддержки устаревшей HTML-версии Gmail. Важно отметить, что Gmail будет продолжать работать в обычном режиме, сообщает Газета.Ру.