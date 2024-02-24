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Илон Маск намекнул на возможное появление собственной почтовой службы под названием XMail
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:01

Илон Маск намекнул на возможное появление собственной почтовой службы под названием XMail

На фоне обсуждения фейковых новостей о закрытии сервиса Gmail от Google, Маск ответил на вопрос о создании XMail, заявив, что это уже на подходе. Однако неясно, является ли это серьезным заявлением или шуткой.

Источник PCMag сообщает, что сообщество начало обсуждать предполагаемое закрытие Gmail в 2024 году, хотя фактически Google просто откажется от поддержки устаревшей HTML-версии Gmail. Важно отметить, что Gmail будет продолжать работать в обычном режиме, сообщает Газета.Ру.

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