Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.02.2024 : 91,2057
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.02.2024 : 98,1917
Яндекс ответит перед ФАС за рекламу
  1. Главная
  2. Общество
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:51

Яндекс ответит перед ФАС за рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Яндекса" за распространение нелегальных услуг. Некая фирма "Work 5" в контекстной рекламе поисковика предлагала помощь в написании курсовых и дипломных работ студентам.

Ранее в антимонопольную службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе Яндекс," — написано на сайте ФАС. https://fas.gov.ru/news/33084

Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О рекламе".

К моменту написания данного материала, реклама упомянутой компании успешно продолжала выдаваться в поисковике Яндекса. также работалт сайт рекламодателя — фирмы "Work 5".

Мир

Россия перестала платить взносы Арктическому совету

Россия перестала платить взносы Арктическому совету

Арктика, названная США и НАТО как "территория будущего противостояния", стала острой темой в международной повестке.

Читать полностью
Пожары в Чили вызваны умышленным поджогом

Пожары в Чили вызваны умышленным поджогом

"Роскосмос": "За пять дней огонь охватил столько, сколько сгорает за два года". Госкорпорация предоставила властям южно-американской страны космические снимки стихийного бедствия.

Читать полностью

Общество

Кибермошенники воруют заемные деньги

Кибермошенники воруют заемные деньги

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что возникла острая необходимость в борьбе с кибермошенниками.

Читать полностью
НТВ попросила Собчак не забыть честь и достоинство

НТВ попросила Собчак не забыть честь и достоинство

Журналисты НТВ с юмором отнеслись к заявлению беглой оппозиционерки Ксении Собчак. Та грозится подать на телекомпанию в суд после выхода разоблачительных передач в её адрес.

Читать полностью

Новости