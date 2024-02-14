Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Яндекса" за распространение нелегальных услуг. Некая фирма "Work 5" в контекстной рекламе поисковика предлагала помощь в написании курсовых и дипломных работ студентам.

Ранее в антимонопольную службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе Яндекс," — написано на сайте ФАС. https://fas.gov.ru/news/33084

Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О рекламе".

К моменту написания данного материала, реклама упомянутой компании успешно продолжала выдаваться в поисковике Яндекса. также работалт сайт рекламодателя — фирмы "Work 5".