Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Яндекса" за распространение нелегальных услуг. Некая фирма "Work 5" в контекстной рекламе поисковика предлагала помощь в написании курсовых и дипломных работ студентам.
Ранее в антимонопольную службу поступило заявление гражданина с жалобой на рекламу организации "Work 5", которая предоставляла услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе Яндекс," — написано на сайте ФАС. https://fas.gov.ru/news/33084
Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено пунктом 10 статьи 7 Федерального закона "О рекламе".
К моменту написания данного материала, реклама упомянутой компании успешно продолжала выдаваться в поисковике Яндекса. также работалт сайт рекламодателя — фирмы "Work 5".
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