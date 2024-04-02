Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 92,2914
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 99,5661
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:39

Суд Ростовской области осудил женщину за стрим, где та оскорбила ВС РФ и призвала просить прощение перед США

Батайский городской суд Ростовской области вынес решение оштрафовать женщину, проживающую в Ростовской области, за оскорбление участников СВО.

Как сообщается, гражданка записала стрим в социальной сети, а после чего выложила его в открытый доступ. В ходе проведения видео-трансляции она оскорбила ВС РФ и призвала наладить отношения с США путём извинения перед американскими властями.

Женщине будет назначено наказание в соответствие с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В марте текущего года многие Telegram-каналы Ростовской области выложили выдержки из стрима, где обвиняемая откровенно оскорбила солдат, действующих в зоне СВО, а также призвала просить прощение перед США.

Мир

Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.

Читать полностью
Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.

Читать полностью

Общество

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

Полеты будут происходить один раз каждый день и круглый год, а не только в рамках весенне-летнего расписания. Время полета — 10 часов.

Читать полностью
Россия и Беларусь отмечают День единения

Россия и Беларусь отмечают День единения

Для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.

Читать полностью

Новости