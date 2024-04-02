Суд Ростовской области осудил женщину за стрим, где та оскорбила ВС РФ и призвала просить прощение перед США

Батайский городской суд Ростовской области вынес решение оштрафовать женщину, проживающую в Ростовской области, за оскорбление участников СВО.

Как сообщается, гражданка записала стрим в социальной сети, а после чего выложила его в открытый доступ. В ходе проведения видео-трансляции она оскорбила ВС РФ и призвала наладить отношения с США путём извинения перед американскими властями.

Женщине будет назначено наказание в соответствие с ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В марте текущего года многие Telegram-каналы Ростовской области выложили выдержки из стрима, где обвиняемая откровенно оскорбила солдат, действующих в зоне СВО, а также призвала просить прощение перед США.