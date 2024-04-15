В Windows 11 появилась реклама приложений и сервисов, подобно модели Xiaomi на Android, где реклама помогала поддерживать доступные цены. Рекламные ярлыки появляются в меню "Пуск" на тестовых версиях Windows 11, направляя пользователей на страницы загрузки приложений.
Microsoft утверждает, что это ограничится домашними пользователями, и рекламы не будет в учетных записях для бизнеса.
Хотя реклама в Windows не нова, ее активное внедрение связано с продвижением на Windows 11. Функция пока доступна только в тестовых версиях для пользователей в США, и ее включение в стабильные версии будет определяться результатами тестирования, сообщает Wylsa.Com.
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