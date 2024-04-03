Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 92,5254
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.04.2024 : 99,4116
Пользователи столкнулись с проблемами после установки Windows 11
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:34

Пользователи столкнулись с проблемами после установки Windows 11

Последнее обновление Windows 11, известное как Moment 5 или KB5035942, вызвало проблемы у некоторых пользователей, особенно у тех, кто использует компьютеры на базе процессоров AMD.

Пользователи жалуются на невозможность установки обновления, прерывание процесса установки, исчезновение обновления из Центра обновления Windows, а также на критические ошибки, такие как код 0×80188309. Точное количество затронутых пользователей не определено, но журналисты отмечают обширность проблемы. Пользователи компьютеров на процессорах AMD также сообщили о замедлении работы устройств из-за сложностей, связанных с обновлением, сообщает SM.News.

Мир

Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.

Читать полностью
В Грузии парламент вновь рассмотрит закон

В Грузии парламент вновь рассмотрит закон "о прозрачности иностранного влияния"

Подобный закон не совместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями, заявили тогда в Вашингтоне.

Читать полностью

Общество

Врач Антюфеева предупредила о потенциальном вреде чая

Врач Антюфеева предупредила о потенциальном вреде чая

Врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева посоветовала употреблять чай с осторожностью, обращая внимание на его потенциальный вред для определенных категорий людей.

Читать полностью
Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года выросли на 74%

Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года выросли на 74%

Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 достигли отметки в 391,9 тыс. единиц.

Читать полностью

Новости