Пользователи столкнулись с проблемами после установки Windows 11

Последнее обновление Windows 11, известное как Moment 5 или KB5035942, вызвало проблемы у некоторых пользователей, особенно у тех, кто использует компьютеры на базе процессоров AMD.

Пользователи жалуются на невозможность установки обновления, прерывание процесса установки, исчезновение обновления из Центра обновления Windows, а также на критические ошибки, такие как код 0×80188309. Точное количество затронутых пользователей не определено, но журналисты отмечают обширность проблемы. Пользователи компьютеров на процессорах AMD также сообщили о замедлении работы устройств из-за сложностей, связанных с обновлением, сообщает SM.News.