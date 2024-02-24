Пользователей старых Windows 11 принудительно обновят до последней версии версии

Microsoft объявила о запуске фазы расширенного развертывания новой версии Windows 11, 23H2. Пользователи устройств с устаревшими версиями Windows 11 будут принудительно обновлены до этой версии в целях улучшения безопасности и функциональности.
Обновление затронет пользователей Windows 11 21H2 и 22H2, чья поддержка закончилась или скоро закончится. Microsoft будет использовать искусственный интеллект для определения подходящих устройств для обновления, чтобы избежать потенциальных проблем при установке новой операционной системы, сообщает Газета.Ру.
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