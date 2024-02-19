В Windows 11 появится новая функция

Новый функционал в Windows 11 26052 позволит пользователям подключаться к Wi-Fi сетям через QR-коды, аналогично способу, применяемому на мобильных устройствах. Эта возможность доступна на ноутбуках, планшетах, моноблоках и даже портативных консолях с камерой или возможностью использовать внешнюю камеру.
После сканирования QR-кода камерой устройства пользователю будет предоставлена информация о имени и пароле SSID для подключения к сети.
Новшество расширяет удобство подключения к Wi-Fi и может быть полезным для широкого круга пользователей, сообщает Ferra.Ru.
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