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В Windows 11 появится новая функция
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:53

В Windows 11 появится новая функция

Новый функционал в Windows 11 26052 позволит пользователям подключаться к Wi-Fi сетям через QR-коды, аналогично способу, применяемому на мобильных устройствах. Эта возможность доступна на ноутбуках, планшетах, моноблоках и даже портативных консолях с камерой или возможностью использовать внешнюю камеру.

После сканирования QR-кода камерой устройства пользователю будет предоставлена информация о имени и пароле SSID для подключения к сети.

Новшество расширяет удобство подключения к Wi-Fi и может быть полезным для широкого круга пользователей, сообщает Ferra.Ru.

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