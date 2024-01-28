Microsoft собирается расширять функционал шумоподавления в Windows 11

Microsoft расширяет функционал шумоподавления в Windows 11 на все компьютеры, включая те, которые работают на процессорах ARM. Ранее эта возможность была доступна только на устройствах Surface.
Новая функция Voice Clarity использует модели искусственного интеллекта для фильтрации фонового шума, эха и реверберации в реальном времени. Разработчики утверждают, что теперь любой компьютер может значительно улучшить звучание во время видеоконференций и встреч, а также в режиме голосового чата при играх, сообщает Ferra.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.