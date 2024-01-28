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Microsoft собирается расширять функционал шумоподавления в Windows 11
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 20:24

Microsoft собирается расширять функционал шумоподавления в Windows 11

Microsoft расширяет функционал шумоподавления в Windows 11 на все компьютеры, включая те, которые работают на процессорах ARM. Ранее эта возможность была доступна только на устройствах Surface.

Новая функция Voice Clarity использует модели искусственного интеллекта для фильтрации фонового шума, эха и реверберации в реальном времени. Разработчики утверждают, что теперь любой компьютер может значительно улучшить звучание во время видеоконференций и встреч, а также в режиме голосового чата при играх, сообщает Ferra.

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