С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи автомобилей марки Chery. Это будет первый автомобильный бренд в каталоге маркетплейса, объявила пресс-служба компании.

Отмечается, что все заказы будут приниматься с полной предоплатой, осуществляемой через банковскую карту, привязанную к профилю пользователя. После оформления заказа клиент получит звонок от менеджера официального онлайн-дилера Chery "Деливери кар", для уточнения всех деталей сделки.

Место доставки транспортного средства будет согласовано с дилером, а подписание документов произойдет перед выдачей машины. На начальном этапе продажи будут доступны в нескольких регионах России, но зона постепенно расширится. Кроме того, в компании планируют развивать категорию "Транспортные средства", включая в будущем продажу мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, сообщает За Рулем.