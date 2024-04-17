Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.04.2024 : 94,0742
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.04.2024 : 99,9341
Wildberries запускает продажу автомобилей на маркетплейсе
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:58

Wildberries запускает продажу автомобилей на маркетплейсе

С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи автомобилей марки Chery. Это будет первый автомобильный бренд в каталоге маркетплейса, объявила пресс-служба компании.

Отмечается, что все заказы будут приниматься с полной предоплатой, осуществляемой через банковскую карту, привязанную к профилю пользователя. После оформления заказа клиент получит звонок от менеджера официального онлайн-дилера Chery "Деливери кар", для уточнения всех деталей сделки.

Место доставки транспортного средства будет согласовано с дилером, а подписание документов произойдет перед выдачей машины. На начальном этапе продажи будут доступны в нескольких регионах России, но зона постепенно расширится. Кроме того, в компании планируют развивать категорию "Транспортные средства", включая в будущем продажу мотоциклов, квадроциклов и снегоходов, сообщает За Рулем.

Мир

ИИ-технологии и электромобили приведут к росту спроса на медь

ИИ-технологии и электромобили приведут к росту спроса на медь

Главный экономист Trafigura предсказывает, что к 2030 году дополнительно потребуется миллион тонн меди для центров обработки данных и систем ИИ.

Читать полностью
Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата могут быть аннулированы

Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата могут быть аннулированы

Несколько стран будут пользоваться этим правилом, чтобы решить вопрос с мобилизацией на Украине.

Читать полностью

Общество

Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол

Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол

Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.

Читать полностью
Врач Кореневич сообщила, что стресс является более серьезным врагом для сердца, чем питание

Врач Кореневич сообщила, что стресс является более серьезным врагом для сердца, чем питание

Врач-кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что стресс оказывает значительно более разрушительное воздействие на сердце, чем питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами.

Читать полностью

Новости