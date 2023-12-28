Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 91,7051
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.12.2023 : 101,3451
Wildberries тестирует возможность отмены заказа в первый час после оформления
  1. Главная
  2. Общество
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 12:09

Wildberries тестирует возможность отмены заказа в первый час после оформления

Wildberries, популярный маркетплейс, начал тестирование новой функции — кнопки отмены заказа.

Пользователи смогут отказаться от доставки в течение первого часа после оформления заказа или до начала сборки продавцом, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Сначала функция будет доступна только продавцам, хранящим товары на своих складах, а затем расширится на все товары. Ранее также сообщалось, что Wildberries вместе с сервисами Яндекса тестирует технологию оплаты взглядом.

Мир

Электричество перед Рождеством в Европе настолько подешевело, что ушло в минус

Электричество перед Рождеством в Европе настолько подешевело, что ушло в минус

Праздники оказались для европейцев достаточно экономичными в плане энергоресурсов.

Читать полностью
Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

Акула напала на сёрфера в Новом Южном Уэльсе, Австралия

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии акула атаковала подростка, занимавшегося сёрфингом.

Читать полностью

Общество

Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне

Минимум сто тысяч: О каком доходе мечтают россияне

Такие результаты показал опрос, проведенный отечественным ведомством.

Читать полностью
Не яйцом единым: найден еще один продукт, цена на который взлетела в разы

Не яйцом единым: найден еще один продукт, цена на который взлетела в разы

«Золотым» стало еще и оливковое масло: в Санкт-Петербурге оно подорожало на 50% и это не предел.

Читать полностью

Новости