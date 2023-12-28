Wildberries тестирует возможность отмены заказа в первый час после оформления

Wildberries, популярный маркетплейс, начал тестирование новой функции — кнопки отмены заказа.
Пользователи смогут отказаться от доставки в течение первого часа после оформления заказа или до начала сборки продавцом, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Сначала функция будет доступна только продавцам, хранящим товары на своих складах, а затем расширится на все товары. Ранее также сообщалось, что Wildberries вместе с сервисами Яндекса тестирует технологию оплаты взглядом.
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