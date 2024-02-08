Сотруднки онлайн-ритейлера Wildberries в Подмосковном городе Электросталь подрались с охраной. Поводом для потасовки стал якобы неправильно наклеенный на товар штрих-код. Потасовка произошла при погрузке. Были вызваны полицейские, которые задержали самых активных участников побоища, сообщает RT.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", — отметили в МВД.





