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Сотрудники склада Wildberries задержаны после драки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:41

Сотрудники склада Wildberries задержаны после драки

Сотруднки онлайн-ритейлера Wildberries в Подмосковном городе Электросталь подрались с охраной. Поводом для потасовки стал якобы неправильно наклеенный на товар штрих-код. Потасовка произошла при погрузке. Были вызваны полицейские, которые задержали самых активных участников побоища, сообщает RT.

"Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка", — отметили в МВД.



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