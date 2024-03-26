В Москве начинается новый сезон работы операторов кикшеринга, включая Whoosh, "Юрент" и "Яндекс go"

Whoosh вводит увеличенные номера на своих электросамокатах для лучшей идентификации и фиксации нарушений.
"Юрент" представляет обновленную модель Ninebot S90L с поворотниками и вводит систему внутреннего рейтинга пользователей с санкциями за нарушения. Они также инвестируют более 50 млн рублей в развитие велоинфраструктуры и установку парковок.
"Яндекс go" расширяет доступность своего сервиса на новые районы Москвы и Московской области, увеличивая парк самокатов до 30 тыс, сообщает ТАСС.
Geely представила новый кроссовер Galaxy E5, который официально дебютирует в апреле
Galaxy E5 является последним дополнением к линейке автомобилей Galaxy, которая также включает в себя гибриды и электрокары.
В Genesis представили новый бренд Magma для своих спортивных "заряженных" автомобилей
Первым из линейки Magma представлен электрический GV60 с улучшенной производительностью и дополнительным охлаждением.
Ученые из Самары разработали и запатентовали инновационный метод лазерной диагностики пародонтита
Этот метод позволяет обнаружить заболевание всего за несколько секунд, без необходимости проведения рентгеновских исследований или анализов.
Вторая часть Джокера превратится в полноценный мюзикл
Существует версия, что новый "Джокер: Безумие на двоих" будет состоять из множества музыкальных номеров и включит в себя минимум 2 оригинальные песни.