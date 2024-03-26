В Москве начинается новый сезон работы операторов кикшеринга, включая Whoosh, "Юрент" и "Яндекс go"

Whoosh вводит увеличенные номера на своих электросамокатах для лучшей идентификации и фиксации нарушений.

"Юрент" представляет обновленную модель Ninebot S90L с поворотниками и вводит систему внутреннего рейтинга пользователей с санкциями за нарушения. Они также инвестируют более 50 млн рублей в развитие велоинфраструктуры и установку парковок.

"Яндекс go" расширяет доступность своего сервиса на новые районы Москвы и Московской области, увеличивая парк самокатов до 30 тыс, сообщает ТАСС.