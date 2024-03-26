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В Москве начинается новый сезон работы операторов кикшеринга, включая Whoosh,
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:24

В Москве начинается новый сезон работы операторов кикшеринга, включая Whoosh, "Юрент" и "Яндекс go"

Whoosh вводит увеличенные номера на своих электросамокатах для лучшей идентификации и фиксации нарушений.

"Юрент" представляет обновленную модель Ninebot S90L с поворотниками и вводит систему внутреннего рейтинга пользователей с санкциями за нарушения. Они также инвестируют более 50 млн рублей в развитие велоинфраструктуры и установку парковок.

"Яндекс go" расширяет доступность своего сервиса на новые районы Москвы и Московской области, увеличивая парк самокатов до 30 тыс, сообщает ТАСС.

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