В WhatsApp планируется внедрение новой функции

WhatsApp планирует добавить новую функцию упорядочивания чатов, предоставляя пользователям возможность фильтровать переписки по их важности. Функция позволит пользователям просматривать только определенные типы чатов, такие как групповые беседы или непрочитанные сообщения.
Нововведение в настоящее время находится в стадии тестирования в бета-версии мессенджера для Android, но информации о дате его широкого доступа пока нет, сообщает Российская Газета.
Мир увидел трейлер боевика "Атлас"
В трейлере фантастического боевика "Атлас" представлен эффектный спектакль с впечатляющими спецэффектами.
Перевозчик выделил проблемы тягачей Sitrak после 350 тысяч км в России
Несмотря на щадящие условия эксплуатации и загрузку, превышающую 10 тонн, возникли серьезные проблемы, такие как замена наконечников рулевых тяг, выход из строя топливного насоса и муфты вентилятора радиатора.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее
Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.