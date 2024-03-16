В WhatsApp планируется внедрение новой функции

WhatsApp планирует добавить новую функцию упорядочивания чатов, предоставляя пользователям возможность фильтровать переписки по их важности. Функция позволит пользователям просматривать только определенные типы чатов, такие как групповые беседы или непрочитанные сообщения.

Нововведение в настоящее время находится в стадии тестирования в бета-версии мессенджера для Android, но информации о дате его широкого доступа пока нет, сообщает Российская Газета.