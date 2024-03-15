WhatsApp внедряет новую функцию

Недавно в WhatsApp была внедрена новая функция, которая позволяет пользователям закреплять до пяти чатов в списке чатов, вместо предыдущих трех. Это обновление, замеченное в последней бета-версии приложения для Android, пока доступно лишь некоторым тестировщикам.

Пользователи смогут не только закреплять больше чатов, но и изменять их порядок в списке.

Увеличение лимита закрепленных чатов может значительно улучшить пользовательский опыт, добавляя легкий доступ к важным и часто используемым беседам без необходимости прокручивать весь список.

Вполне вероятно, что разработчики также рассматривают возможность увеличения этого лимита еще больше, однако пока это не подтверждено. По словам WABetaInfo, стабильные версии WhatsApp на всех платформах, включая Android, iPhone и ПК, должны получить это обновление, хотя точная дата его выхода не уточняется, сообщает Газета.Ру.