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WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:04

WhatsApp планирует внедрение изменений в службу поддержки

WhatsApp планирует усилить свою службу поддержки с помощью искусственного интеллекта (ИИ), интегрируя его в раздел "Поддержка" мессенджера для помощи пользователям. Новая функция уже доступна в бета-версиях приложения для Android и iOS.

ИИ будет отвечать на запросы пользователей в случае, если сотрудники-люди не доступны.

Однако это не означает полную замену людей технологией, так как ИИ будет обращаться к людям за консультациями при необходимости. Главная цель внедрения ИИ — разгрузить службу поддержки для более оперативного и качественного обслуживания пользователей. Пока не сообщается о дате стабильного выпуска версий с этой функцией, сообщает Ferra.Ru.

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