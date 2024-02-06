WhatsApp объявил о намерении добавить новую функцию

WhatsApp объявил о внедрении новой функции, позволяющей пользователям создавать список избранных контактов. По информации от портала WABetaInfo, эти контакты будут видны в отдельной вкладке в разделе звонков приложения.

Это обеспечит более быстрый доступ к самым часто используемым контактам, так как для звонка будет достаточно всего одного касания.

Нововведение находится на стадии разработки и еще не доступно для пользователей, но ожидается, что оно появится в одном из будущих обновлений WhatsApp. Эксперты отмечают, что эта опция не только удобна, но и подчеркивает важность индивидуальных предпочтений, на которые ориентируется мессенджер, сообщает Astera.