Раскрыта новая угроза для пользователей WhatsApp

Новая угроза связана с возможностью демонстрации экрана во время видеозвонка. Эксперт по кибербезопасности Ваге Закарян из компании Gem Space предупреждает, что данная функция, запущенная прошлым летом, становится инструментом для мошенников в сборе личных данных.

По словам Закаряна, предоставление доступа к экрану во время разговора эквивалентно приглашению незнакомца в дом, так как на смартфоне хранится вся важная информация, включая финансовые данные. Мошенники, получив доступ к экрану, могут узнать о пользователях многое, такое как используемые банковские приложения, предпочтения в магазинах и активность в социальных сетях. Эта информация может быть использована для социальной инженерии или взлома аккаунтов, предостерегает специалист, сообщает РИА Новости.