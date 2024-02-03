Раскрыта новая угроза для пользователей WhatsApp

Новая угроза связана с возможностью демонстрации экрана во время видеозвонка. Эксперт по кибербезопасности Ваге Закарян из компании Gem Space предупреждает, что данная функция, запущенная прошлым летом, становится инструментом для мошенников в сборе личных данных.
По словам Закаряна, предоставление доступа к экрану во время разговора эквивалентно приглашению незнакомца в дом, так как на смартфоне хранится вся важная информация, включая финансовые данные. Мошенники, получив доступ к экрану, могут узнать о пользователях многое, такое как используемые банковские приложения, предпочтения в магазинах и активность в социальных сетях. Эта информация может быть использована для социальной инженерии или взлома аккаунтов, предостерегает специалист, сообщает РИА Новости.
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