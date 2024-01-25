В WhatsApp появилась функция общения с пользователями Telegram и других мессенджеров

Была представлена новая бета-версия приложения WhatsApp с функцией Third-party Chats, позволяющая пользователям общаться напрямую с пользователями других мессенджеров, начиная с Telegram и Discord. Версия для iOS уже поддерживает эти мессенджеры, а позднее планируется добавить поддержку Viber, iMessage, Sigma и других.
Добавление кроссплатформенности в WhatsApp связано с соответствием новой правовой норме в Евросоюзе, известной как закон о цифровых рынках (DMA), требующей создания безбарьерных условий общения для пользователей на крупных коммуникационных платформах. Предполагается, что поддержка сторонних чатов станет доступной в релизной версии WhatsApp к концу 2024 года, сообщает Газета.Ру.
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