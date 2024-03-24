Wey готовится представить на российском автомобильном рынке две новые модели: семиместный кроссовер и минивэн

Согласно информации, полученной из источника в компании, конкретные сроки запуска данных моделей пока не были оглашены.

Марка Wey была введена на рынок в 2018 году и специализируется на производстве гибридных автомобилей. В феврале текущего года началась официальная продажа первой модели бренда — кроссовера Wey 05, оснащенного 2-литровым турбомотором собственной разработки Great Wall Motor, двумя электромоторами и 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Официальная цена гибрида составляет 6 499 000 рублей.

Кроме того, в марте стало известно, что под брендом Wey будет выпущен первый седан Great Wall. Этот проект является продолжением идеи Mecha Dragon — суперкара с механистическим дизайном, который изначально планировался под маркой Salon. Дебют данного автомобиля с двумя электромоторами состоялся в 2021 году, однако проект был временно приостановлен, сообщает Российская Газета.