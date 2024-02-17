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В России начались продажи нового кроссовера Wey 05
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:42

В России начались продажи нового кроссовера Wey 05

Wey 05 — это премиальный автомобиль, разработанный китайским концерном Great Wall, доступен по цене от 6,5 млн рублей. Wey 05 оснащен гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки от сети, достигает максимальной скорости 220 км/ч и имеет разгон до 100 км/ч за 5 секунд.

Внутри автомобиля установлены проекционный дисплей, электронная комбинация приборов, климатическая установка с сенсорным управлением, акустическая система с 12 динамиками и активная система шумоподавления.

Среди прочего оснащения — светодиодные фары, стекла с шумоподавлением, три монитора в салоне, передние сиденья с массажем и вентиляцией. Первые автомобили будут доступны в салонах с 21 февраля, сообщает Газета.Ру.

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