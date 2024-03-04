В связи с проведением широкомасштабной гибридный войны Запад использует весь арсенал своих рычагов давления военного, экономического и юридического характера. Это было видно по тому, как власти Нидерландов пытаются заставить Россию выплатить компенсации за крушение боинга 777, упавшем в 2014 году, заявил заместитель главы МИДа РФ Александр Грушко.
Малазийский Боинг рухнул над Донецком 17 июля 2014 года. В результате среди погибших 298 граждан, принадлежащих 10 государствам.
В 2022 году Гаагский суд вынес обвинение России в ее причастности к трагедии крушения пассажирского самолета. Но официальные должностные лица РФ выразили серьезные сомнения в правдивости подобных обвинений, заявляя, что все аргументы являются безосновательными и далекими от действительности.
Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии
Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.
Россия поднимет вопрос применения химоружия
Украина будет намеренно мешать объективному рассмотрению вопроса применения химического оружия на СВО.
Сбер предупредил о новой мошеннической схеме
Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.
Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ
В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа.