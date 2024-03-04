В связи с проведением широкомасштабной гибридный войны Запад использует весь арсенал своих рычагов давления военного, экономического и юридического характера. Это было видно по тому, как власти Нидерландов пытаются заставить Россию выплатить компенсации за крушение боинга 777, упавшем в 2014 году, заявил заместитель главы МИДа РФ Александр Грушко.

Малазийский Боинг рухнул над Донецком 17 июля 2014 года. В результате среди погибших 298 граждан, принадлежащих 10 государствам.

В 2022 году Гаагский суд вынес обвинение России в ее причастности к трагедии крушения пассажирского самолета. Но официальные должностные лица РФ выразили серьезные сомнения в правдивости подобных обвинений, заявляя, что все аргументы являются безосновательными и далекими от действительности.