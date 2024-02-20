Запад готовит новый пакет санкций против Беларуси

Председатель КГБ РБ Иван Тертель заявил, что Запад примет новый пакет санкций, направленых против Беларуси.

По официальным подсчетам пакет коснется 8 физических и 14 юридических лиц. Физические лица - журналисты, сотрудники органов и судов. Юридические лица - компании, которые имеют экономические связи с республикой Беларусь. Все подобные меры созданы, чтобы окончательно вывести из экономического равновесия Беларусь.

Отношения Беларуси и Запада испортились после проведения выборов в 2020 году. С этого времени США и ЕС вводят каждый год все новые пакеты санкций против Белоруси.