В связи с утечкой сообщений, которые следуют из рассекреченного телефонного разговора немецких офицеров, Германия всерьёз втянута в военный конфликт на Украине, именно поэтому она планировала нанести реальные удары по Крымскому мосту. Так считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев заявил, что о серьезных военных планах Германии говорит высказывание немецких властей касательно подготовки полномасштабной войны с Россией, а также нанесения ударов по российским городам, объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов власти. Конечно, по мнению посла РФ, Германия понимает, к чему может привести эскалация украинского кризиса и столкновение с Россией.

Власти ФРГ тщательно оценивают все возможные риски, к которым может привести их решение ввести войска на украинскую территорию и войны с Россией. Но все равно, как сказал Нечаев, такой расклад в высших эшелонах германских властей означает достаточно тревожный сигнал.