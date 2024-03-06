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Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал планы Германии в отношении эскалации конфликта на Украине тревожным сигналом
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:28

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал планы Германии в отношении эскалации конфликта на Украине тревожным сигналом

В связи с утечкой сообщений, которые следуют из рассекреченного телефонного разговора немецких офицеров, Германия всерьёз втянута в военный конфликт на Украине, именно поэтому она планировала нанести реальные удары по Крымскому мосту. Так считает российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.

Нечаев заявил, что о серьезных военных планах Германии говорит высказывание немецких властей касательно подготовки полномасштабной войны с Россией, а также нанесения ударов по российским городам, объектам инфраструктуры и зданиям государственных органов власти. Конечно, по мнению посла РФ, Германия понимает, к чему может привести эскалация украинского кризиса и столкновение с Россией.

Власти ФРГ тщательно оценивают все возможные риски, к которым может привести их решение ввести войска на украинскую территорию и войны с Россией. Но все равно, как сказал Нечаев, такой расклад в высших эшелонах германских властей означает достаточно тревожный сигнал.

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