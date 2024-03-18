В честь акции "Сад памяти" по всему Крымскому полуострову высадят 27 миллионов деревьев

Российский лидер Владимир Путин одобрительно высказался про проект "Сад памяти", который намерен воскресить память о ветеранах ВОВ и других героях России, которые жертвовали своими жизнями во имя блага родины.

Акция была создана в связи с десятилетним воссоединением Крыма с Россией - 18 марта 2024 года. В честь данного события в республике высадят 27 миллионов деревьев в память обо всех погибших солдатах Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Помимо Крымского региона "Сад памяти" пройдёт во всех новых и старых субъектах РФ, а также к проведению данной акции присоединятся зарубежные страны: Израиль, Молдавия, Египет, Узбекистан и др.