WhatsApp планирует добавление новой функции

WhatsApp внедряет новую функцию безопасности в десктопной версии, позволяющую установить код доступа к скрытым чатам. Это значительное обновление направлено на повышение уровня конфиденциальности переписки пользователей.
Эксперты по информационной безопасности отмечают его важность для защиты данных от несанкционированного доступа. Функция в настоящее время находится в разработке и ожидается, что скоро станет доступной для всех пользователей.
Кроме того, WhatsApp также анонсировал добавление опции "Избранное", предоставляющей возможность управлять списком чатов более удобно. Эти изменения ожидаются в новой веб-версии приложения, сообщает В Татарстане.
Ученые из США выделили качество характера, помогающее человеку похудеть
Исследование, проведенное учеными из университета Дрексела, выявило, что сострадание к себе играет ключевую роль в процессе похудения. 140 участников программы сброса веса через групповые занятия по изменению образа жизни были вовлечены в исследование.
Ученые из США сообщили, какие продукты необходимо включить в рацион женщинам
Исследование, проведенное учеными из университета Тафтса в США в течение 32 лет, выявило важность включения растительного белка в рацион питания женщин старшего возраста. Участие в эксперименте приняли 48 тысяч женщин в возрасте от 38 до 59 лет, которые внесли данные о своем питании.
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.
Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.