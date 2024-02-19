WhatsApp планирует добавление новой функции

WhatsApp внедряет новую функцию безопасности в десктопной версии, позволяющую установить код доступа к скрытым чатам. Это значительное обновление направлено на повышение уровня конфиденциальности переписки пользователей.

Эксперты по информационной безопасности отмечают его важность для защиты данных от несанкционированного доступа. Функция в настоящее время находится в разработке и ожидается, что скоро станет доступной для всех пользователей.

Кроме того, WhatsApp также анонсировал добавление опции "Избранное", предоставляющей возможность управлять списком чатов более удобно. Эти изменения ожидаются в новой веб-версии приложения, сообщает В Татарстане.