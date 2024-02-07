WhatsApp планирует отключить неактивные аккаунты пользователей

Отключение коснется аккаунтов пользователей, которые не проявляли активности с сентября прошлого года. Аккаунты, не посещенные в течение 120 дней, будут удалены без возможности восстановления, включая тех, кто не подключался к интернету.
Разработчики подчеркивают, что это мера безопасности и поддержки активных пользователей, и все данные в облаке таких аккаунтов также будут удалены. Эти действия направлены на обеспечение эффективности и безопасности платформы, сообщает NVL.
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