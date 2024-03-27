Volvo Cars завершает производство дизельных автомобилей с выпуском последней модели XC90

Компания планирует полностью перейти на производство электромобилей к 2030 году.
Решение о прекращении производства дизельных машин было объявлено в сентябре 2023 года генеральным директором компании Джимом Роуэном, который подчеркнул превосходство электрических силовых агрегатов из-за их низкого уровня шума, вибрации, более низких затрат на обслуживание и нулевых выбросов.
Volvo Cars сосредоточена на создании широкого ассортимента премиум-класса электромобилей, что является ключевой частью их реакции на изменение климата. Компанией владеет китайский холдинг Zhejiang Geely Holding с момента его покупки у Ford Motor в 2010 году за $1,8 млрд, сообщает ТАСС.
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