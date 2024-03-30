Volkswagen презентовал новое средство для улучшения безопасности на дорогах

Volkswagen представил инновационное решение для безопасности на дорогах — RooBadge — аудио-средство, разработанное специально для отпугивания кенгуру. В отличие от традиционных радаров и датчиков, RooBadge встроен в логотип автомобиля и использует направленные динамики для воспроизведения звуков, отпугивающих диких животных.

Разработка RooBadge проходила в Австралии при участии экспертов из Университета Мельбурна и организации Wires, предоставляющей данные о поведении кенгуру. Кроме интеграции в логотип автомобиля, Volkswagen работает над созданием отдельного держателя номерного знака с RooBadge для улучшения его доступности.

RooBadge будет совместно работать с приложением в автомобиле, используя GPS и телеметрические данные для активации звукового сигнала в районах частых столкновений с кенгуру. Это решение по планам будет представлено как легко устанавливаемая опция, обеспечивающая безопасность на дорогах и защищающая животных от потенциальных столкновений с автомобилями, сообщает Центральная Служба Новостей.