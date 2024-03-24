Новый седан Volkswagen Magotan был полностью раскрыт до своей премьеры в Пекине

Volkswagen Magotan, представленный как преемник модели Passat для китайского рынка, имеет увеличенные размеры по сравнению с глобальным Passat B9, с длиной 4990 мм, шириной 1854 мм, высотой 1487 мм и колесной базой 2871 мм. Версия топ-класса оснащена 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 220 л. с. и крутящим моментом 380 Нм, но также будут доступны варианты с 1,5-литровым двигателем, развивающим 160 л. с. Все версии будут иметь передний привод и роботизированную коробку передач.

Magotan является популярной моделью Volkswagen в Китае, с продажами более двух миллионов экземпляров с 2007 года, однако за пределами Китая она не будет предлагаться. Вместо этого Skoda Superb станет альтернативой Magotan на мировых рынках. Дополнительные детали о новом седане будут представлены на автосалоне в Пекине 25 апреля.

Кроме того, Volkswagen активно развивает сотрудничество в Китае, вкладывая средства в совместное предприятие с JAC и приобретая платформу Xpeng для расширения производства электромобилей. Новые партнёрства фокусируются на электротранспорте, в то время как производство бензиновых автомобилей Volkswagen будет продолжаться на существующих площадках, сообщает SM.News.