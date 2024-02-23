Volkswagen и Audi отзовут более 260 тыс. автомобилей из-за обнаруженной утечки топлива

Карлос Сайнс-младший, пилот "Феррари", обогнал всех участников во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Бахрейне, установив лучшее время среди всех участников. Сайнс проехал 84 круга и записал время 1 минута 29,921 секунды.