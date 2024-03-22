Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений

Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен заключили соглашение о налаживании авиасообщений.

Эта мера была предпринята, чтобы укрепить сотрудничество между Приморьем и Вьетнамом в сфере туризма и торговых отношений. Генеральный консул заявил, что возобновление авиасообщений чрезвычайно важно для налаживания торговых и туристических связей между обеими странами.

Вьетнамское генеральное консульство находится во Владивостоке более 28 лет, начиная с его первого появления в декабре 1996 года. Между двумя городами (Владивосток и Хошимин) был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в разных сферах: от туризма до торговли.