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Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:51

Между РФ и Вьетнамом заключено соглашение о возобновлении авиасообщений

Заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко и генеральный консул Вьетнама Нгуен Данг Хиен заключили соглашение о налаживании авиасообщений.

Эта мера была предпринята, чтобы укрепить сотрудничество между Приморьем и Вьетнамом в сфере туризма и торговых отношений. Генеральный консул заявил, что возобновление авиасообщений чрезвычайно важно для налаживания торговых и туристических связей между обеими странами.

Вьетнамское генеральное консульство находится во Владивостоке более 28 лет, начиная с его первого появления в декабре 1996 года. Между двумя городами (Владивосток и Хошимин) был подписан договор о дружбе и сотрудничестве в разных сферах: от туризма до торговли.

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