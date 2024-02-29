АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta с двигателем 1,8 л

"АвтоВАЗ" возвратил на рынок серийное производство автомобилей Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 л в Тольятти. Выпуск этого двигателя был временно приостановлен из-за проблем с поставками комплектующих. Новая партия автомобилей оснащена модернизированным мотором 1.8 EVO (122 л. с.) и автоматической коробкой передач.

Производитель заявляет, что новый двигатель успешно прошел тестирование как в лабораторных условиях, так и на дорогах. Электронные системы управления двигателем и коробкой передач были откалиброваны специально под Lada Vesta. Также внесены модификации в различные системы автомобиля, включая топливную и тормозную, для соответствия с новой трансмиссией.

Планируется, что автоматическая коробка передач будет доступна для всех моделей семейства Vesta: седан, седан Cross, SW и SW Cross, сообщает Интерфакс.