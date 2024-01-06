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Ученые из Кембриджского университета обнаружили недостающий компонент в облаках Венеры
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:53

Ученые из Кембриджского университета обнаружили недостающий компонент в облаках Венеры

Ученые из Кембриджского университета обнаружили недостающий компонент в облаках Венеры, используя железосодержащие сульфатные минералы. Этот компонент объяснил пятна и прожилки на облаках, видимые лишь в ультрафиолетовом диапазоне.

Эксперимент включал синтез минералов в лаборатории, а анализ показал, что сочетание ромбоклаза и кислого сульфата железа может объяснить особенности поглощения ультрафиолета. Исследование содействует пониманию химии венерианской атмосферы, подготавливая почву для будущих миссий НАСА и ЕКА по изучению Венеры, сообщает AstroNews.

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