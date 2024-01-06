Ученые из Кембриджского университета обнаружили недостающий компонент в облаках Венеры, используя железосодержащие сульфатные минералы. Этот компонент объяснил пятна и прожилки на облаках, видимые лишь в ультрафиолетовом диапазоне.
Эксперимент включал синтез минералов в лаборатории, а анализ показал, что сочетание ромбоклаза и кислого сульфата железа может объяснить особенности поглощения ультрафиолета. Исследование содействует пониманию химии венерианской атмосферы, подготавливая почву для будущих миссий НАСА и ЕКА по изучению Венеры, сообщает AstroNews.
В Патагонии палеонтологи нашли новый вид травоядного динозавра
В Патагонии палеонтологи аргентинского совета по научным исследованиям Conicet обнаружили новый вид травоядного динозавра, получившего название Sidersaura marae. Этот четвероногий динозавр с длинной шеей и клювом жил примерно 96-93 миллиона лет назад на территории Южной Америки.
АТОР предоставило список самых странных правил и запретов для туристов, действующих в различных странах Европы
Одним из необычных ограничений стал запрет на использование полотенец на итальянском острове Сардиния, введенный из-за того, что туристы уносили с собой песок. На пляже Ла Пелоза разрешено брать только коврики для загара, а на розовом пляже Спьяджа Роза предусмотрены крупные штрафы до 3500 евро за кражу песка.
В результате исследования в Нижнем Новгороде ученые выявили эффективный метод омоложения
В результате исследования в Нижнем Новгороде ученые выявили эффективный метод омоложения, способный уменьшить биологический возраст людей на пять лет. Эксперимент включал 43 участника, отправленных на две недели в санаторий, где им предоставили комплексный подход: регулярные занятия спортом, упражнения дыхательной гимнастики, физиопроцедуры и низкокалорийное, но более здоровое питание.
Ученые из Челябинска представили новаторское солнечное устройство для опреснения воды
Ученые из Челябинска представили новаторское солнечное устройство для опреснения воды, способное производить чистую воду из морской и грунтовой воды. Разработанное устройство, созданное учеными Южно-Уральского государственного университета, может производить до трех литров чистой воды в сутки.