Себастьяна Курца обвиняют в даче ложных показаний по делу 2020 года

Экс-канцлер Австрии, бывший глава австрийской народной партии был признан виновным за дачу ложных показаний.
Земельный суд Вены обвинил экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца в даче ложных показаний. Инцидент берет своё начало в июне 2020 года, когда действующий канцлер Курц заявил, что не причастен к назначению своего протеже Томаса Шмида на пост в совет директоров компании ÖBAG. Данная государственная организация занимается инвестициями полностью или частично национализированных австрийских фирм.
Австрийская прокуратура тщательно изучала личные переписки самого экс-канцлера, где нашла подтверждение обвинению. В переписке были сообщения следующего содержания:
Курц: "Ты и так получишь все, что хочешь".
Шмид: "Я люблю своего канцлера".
В своём аккаунте в социальной сети X Курц написал, что его оправдали по двум пунктам из трёх, суд будет на его стороне и по последнему положению.
Ранее Курц уже подозревался в мошеннических видах деятельности. В 2021 году он даже покинул должность канцлера из-за возбужденного против него расследования. Ему вменили в вину взяточничество и растрату государственных бюджетных средств на проведение соцопросов, направленных на повышение авторитета его политической партии. В конце 2021 года он открыто высказал решение окончательно уйти из политики и покинул пост председателя собственной партии.
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