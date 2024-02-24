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Себастьяна Курца обвиняют в даче ложных показаний по делу 2020 года
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:52

Себастьяна Курца обвиняют в даче ложных показаний по делу 2020 года

Экс-канцлер Австрии, бывший глава австрийской народной партии был признан виновным за дачу ложных показаний.

Земельный суд Вены обвинил экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца в даче ложных показаний. Инцидент берет своё начало в июне 2020 года, когда действующий канцлер Курц заявил, что не причастен к назначению своего протеже Томаса Шмида на пост в совет директоров компании ÖBAG. Данная государственная организация занимается инвестициями полностью или частично национализированных австрийских фирм.

Австрийская прокуратура тщательно изучала личные переписки самого экс-канцлера, где нашла подтверждение обвинению. В переписке были сообщения следующего содержания:

Курц: "Ты и так получишь все, что хочешь".

Шмид: "Я люблю своего канцлера".

В своём аккаунте в социальной сети X Курц написал, что его оправдали по двум пунктам из трёх, суд будет на его стороне и по последнему положению.

Ранее Курц уже подозревался в мошеннических видах деятельности. В 2021 году он даже покинул должность канцлера из-за возбужденного против него расследования. Ему вменили в вину взяточничество и растрату государственных бюджетных средств на проведение соцопросов, направленных на повышение авторитета его политической партии. В конце 2021 года он открыто высказал решение окончательно уйти из политики и покинул пост председателя собственной партии.

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