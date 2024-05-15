Крупный логистический сельскохозяйственный центр возведут в Татарстане. Хаб будет ориентирован на транспортировку зерно, произведенного в республике и регионах ПФО. Целевые рынки поставок - Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны, сообщает РИА Новости.

Соглашение о создании сухопутного зернового хаба подписали в 15 мая премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич в рамках XV международного экономического форума KazanForum.

Объект высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год будет работать и на импорт и на экспорт, говорят авторы проекта. Сейчас готовится проектно-сметная документация по объёмам инвестиций в будущий логистический центр и определяются сроки его возведения и ввода в эксплуатацию.

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