Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 91,3591
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.05.2024 : 98,6682
Мощный зерновой хаб создадут в Татарстане
  1. Главная
  2. Страна
  • Хвацкий Олег Михайлович
  • Опубликована сегодня в 12:36

Мощный зерновой хаб создадут в Татарстане

Крупный логистический сельскохозяйственный центр возведут в Татарстане. Хаб будет ориентирован на транспортировку зерно, произведенного в республике и регионах ПФО. Целевые рынки поставок - Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны, сообщает РИА Новости.

Соглашение о создании сухопутного зернового хаба подписали в 15 мая премьер-министр республики Алексей Песошин и генеральный директор группы компаний "Новый сухопутный зерновой коридор" Юрий Маневич в рамках XV международного экономического форума KazanForum.

Объект высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 миллионов тонн в год будет работать и на импорт и на экспорт, говорят авторы проекта. Сейчас готовится проектно-сметная документация по объёмам инвестиций в будущий логистический центр и определяются сроки его возведения и ввода в эксплуатацию.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/meriç tuna tuna59/ Creative Commons CC0 1.0

Мир

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.

Читать полностью
Десятки членов прокурдской партии DEM задержаны в Турции

Десятки членов прокурдской партии DEM задержаны в Турции

После ночного заседания Эрдогана турецкая полиция провела рейды в Стамбуле, Анталье и Измире.

Читать полностью

Общество

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Читать полностью
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.

Читать полностью

Новости