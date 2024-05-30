Приморские орнитологи впервые на территории нашей страны обнаружили гнездо желтобрюхой синицы. Для России такая находка считается уникальной, расказавают специалситы национальном парке "Земля леопарда". В наших широтах одна из самых редких птиц на планете ранее замечена не была.

"Уникальную находку совершили ученые Тихоокеанского института географии Юрий Глущенко и Дмитрий Коробов, а также старший научный сотрудник "Земли леопарда" Дмитрий Беляев. Экспедиция по мониторингу орнитофауны проходила в бассейне реки Абрикосовка охранной зоны "Земли леопарда", — сообщает ТАСС.

Это открытие стало первым фактом, когда гнездо уникального пернатого удалось найти и официально зафиксировать. Сама популяции данного очень редкого вида птиц расположено в южном и юго-восточном Китае. При этом представители этого семейства сооружают гнезда в норах, в то время как другие синицы Дальнего Востока предпочитают дупла, комментируют орнитологи и ранее эти пернатые зону своего естественного обитания не покидали, насколько известно учёным.

Желтобрюхая синица — это вид птиц из семейства синицевых, обитающий в Китае. Данное пернатое обладает крайне короткими хвостом и клювом. У представителей вида желтые грудь и брюшко, два ряда белых пятен на крыльях.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/nottsexminer (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).