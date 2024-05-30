Останки двух фрейлин последней российской императрицы эксперты идентифицировали в Перми. Графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екатерина Шнейдер, после революции последовали с царской семьёй в ссылку, и после гибели Романовых, были расстреляны в Перми осенью 1918 года.
Принадлежность обнаруженных в захоронении тел действительно придворным дамам была установлена судмедэкспертизой, в исследовании, помимо всего прочего были проверены и сверены с историческими документами антропологические данные погибших, а также информация о повреждениях тел. Обе играли важную роль в жизни правящей царской семьи, поделился в эксклюзивном интервью NewsInfo. Ru доктор исторических наук Федор Гайда.
"Во фрейлины брали барышень, которые не просто будут такой красивой картинкой для каких-то светских мероприятий, а брали в основном по принципу человеческих качеств. Они должны были быть либо подругами для соответствующей особы, либо, например, это могли быть, например, какие-то хорошие дамы, которые выполняли, в том числе, определенные воспитательные функции", — говорит профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Федор Гайда.
Действительно, из исторических источников известно, что к примеру Екатерина Шнейдер преподавала русский язык великой княгине Елизавете Федоровне, старшей сестре будущей императрицы Александры Федоровны, позже она учила словесности и саму супругу Николая II. Графиня Анастасия Гендрикова, по данным исследователей, была свитной фрейлиной, это значит что одной из самых приближенных к императрице.
Свою преданность обе дамы сохранили Романовым до конца. Последовали за ними сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. Оттуда женщин перевели в Пермь. При наступлении на город колчаковских войск фрейлин расстреляли.
"Гражданская война, революция, не жалела людей. И понятно, что, как всегда и бывает, в революциях и в гражданских войнах, конечно, совершенно правых и не правых, наверное, не существует. В любой гражданской войне, в конце концов, виноваты все, кто в ней участвует, в той или иной степени. Это самая неприятная война, самая ужасная война, которая, в принципе, может быть. Здесь важен все-таки человеческий аспект. Если удалось действительно найти их останки, действительно они идентифицированы, то понятное дело, что они заслуживают по человеческим, христианским понятиям нормального, хорошего христианского погребения. Для меня это важно", — резюмирует Федор Гайда.
На 9 июня в Перми запланированы памятные мероприятия. По информации представителей пермской епархии РПЦ состоится освящение мемориала на месте фактического захоронения расстрелянных. После этого священнослужители проведут заупокойную литургию.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Бутко (Creative Commons Attribution-ShareAlike).
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