Две модели VGV, U70 Pro и U75 Plus, были адаптированы под российские условия эксплуатации, с изменением более чем 100 компонентов в каждой модели. Изменения коснулись подвески, алгоритмов работы моторов и коробок передач, а также бортового компьютера.

Дополнительно расширен пакет "зимних" опций, улучшена шумоизоляция и увеличен дорожный просвет. Адаптированы силовые агрегаты под использование бензина АИ-92.

Обе модели имеют длину 4,8 метра, передний привод и вариативный объем багажника. U70 Pro оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л. с., а U75 Plus — наддувным двигателем на 199 л. с. и восьмиступенчатым автоматом. Старт продаж запланирован на начало лета текущего года, сообщает Motor.