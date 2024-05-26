В Узбекистане создадут Агентство по атомной энергии для ведения государственной политики в области мирного использования атомной энергии. Эта новая структура будет создана на базе существующего Агентства по развитию атомной энергетики и перейдет от Министерства энергетики под управление Кабинета Министров.
Также будет преобразован республиканский Фонд развития атомной энергетики, который станет Фондом развития сферы использования атомной энергии и будет получать 5% дивидендов от годовой прибыли предприятия "Навоийуран".
В ходе визита президента России Владимира Путина в Ташкент 26-27 мая будут продолжены переговоры о строительстве атомной электростанции по российскому проекту в Узбекистане и обсуждены параметры генерального контракта, а также возможность сооружения станции с малыми ядерными реакторами, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Adam Jones (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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