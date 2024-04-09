После десятилетия спячки XTE J1810-197, внушительный магнетар, внезапно вернулся к жизни в конце 2018 года, вызвав бурю научного интереса. Эта звезда размером с город, родившаяся в результате взрыва сверхновой, проявила себя снова с огромной силой, высвобождая колоссальную энергию в виде гамма-лучей, рентгеновского и радиоизлучения.

Астрономы воспользовались возможностью погрузиться в загадочное поведение магнетар, используя передовые радиотелескопы для захвата непреодолимых деталей их излучения. Магнетары, с магнитными полями, в миллиарды раз превосходящими силу самых мощных магнитов Земли, подвергаются катаклизмическим событиям, когда их магнитные поля скручиваются и развертываются, вызывая интенсивные выбросы излучения.

XTE J1810-197, изначально обнаруженный излучающим рентгеновские лучи в 2003 году, позже проявил себя как "радио-громкий" магнетар, излучающий мощные импульсы радиоволн вместе с рентгеновским излучением. Однако его радиоактивность быстро ослабла, погрузив его в молчание на более десяти лет, пока он не возобновился в 2018 году.

Астрономы тщательно отслеживали радиоизлучение магнетара после его возобновления, раскрывая интригующие явления. Радиоимпульсы магнетара проявляли линейную поляризацию, сопровождаемую замечательным открытием круговой поляризации во время всплеска 2018 года. Этот переход от линейной к круговой поляризации противоречил существующим теоретическим прогнозам, указывая на сложности окружающей среды магнетаров во время выбросов.

Дальнейшие наблюдения выявили тонкое колебание во вращении XTE J1810-197, приписанное поверхностным неровностям, вызванным всплеском. Это явление предоставляет уникальную возможность исследовать поведение вещества при экстремальной плотности, ставя под сомнение общепринятые теории.

Хотя XTE J1810-197 с тех пор перешел в спокойное состояние, полученные в ходе его пробуждения исследования стали основой для разгадывания тайн магнетаров. Будущие модернизации телескопов по всему миру обещают улучшенные возможности для изучения этих загадочных космических объектов. Ученые готовы захватить и разгадать их непредсказуемое поведение с беспрецедентной точностью.