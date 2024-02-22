Украинских женщин в декрете лишат выплат с 1 марта по решению Парламента Украины

Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что женщин в декрете, имеющих статус "перемещённое лицо", лишат социальных выплат с 1 марта.
Украинский депутат Нина Южанина заявила, что матерям в декрете будет отказано в выплатах с 1 марта. Она добавила, что женщины получат выплаты, только если предоставят документы и медицинские справки о том, что не могут работать.
Эту инициативу поддержал народный депутат от партии «Слуги народа» Дмитрий Наталуха. Политик сказал, что в условиях войны денежные средства нужно беречь.
В ноябре, когда был окончательно подписан закон о государственном бюджете, выяснилось, что в казне Украины на текущий 2024 год не хватает 43 миллиардов долларов.
Hyundai планирует запустить рестайлинг 7-местной Creta уже в этом году
Hyundai планирует выпустить рестайлинговую версию своего 7-местного кроссовера Creta, известного как Hyundai Alcazar, в первом полугодии текущего года. Автомобиль будет иметь сходства с модернизированной версией Creta, выпущенной в начале 2024 года, но также будет обладать уникальными особенностями, такими как новая решётка радиатора, бамперы, колёсные диски и фары.
Финансовые трудности США могут задержать программу возврата образцов грунта с Марса на Землю
Несмотря на выделенные 1,74 миллиарда долларов на исследования Марса, сложный процесс возвращения образцов оценивается в дополнительные 8-11 миллиардов долларов с малой вероятностью соблюдения сроков.
Диетолог Гусакова выделяет безопасную дозу кофеина в день
Диетолог Вероника Гусакова сообщает, что безопасная доза кофеина в день — 400 мг для взрослых, хотя индивидуальная чувствительность может различаться. Она подчеркивает опасность употребления чая для детей, утверждая, что любой его вид может быть вредным.
Ученые: курение оказывает воздействие на здоровье даже после того, как человек прекращает курить
Ученые обнаружили, что табак влияет на адаптивный иммунитет, ответственный за защиту организма от инфекций. Анализ крови 1000 здоровых людей показал, что курение вызывает долгосрочные изменения в адаптивном иммунитете, превышающие влияние других факторов, таких как недосыпание или физическая активность.