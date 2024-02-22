Украинских женщин в декрете лишат выплат с 1 марта по решению Парламента Украины

Депутат Верховной рады Украины Нина Южанина заявила, что женщин в декрете, имеющих статус "перемещённое лицо", лишат социальных выплат с 1 марта.

Украинский депутат Нина Южанина заявила, что матерям в декрете будет отказано в выплатах с 1 марта. Она добавила, что женщины получат выплаты, только если предоставят документы и медицинские справки о том, что не могут работать.

Эту инициативу поддержал народный депутат от партии «Слуги народа» Дмитрий Наталуха. Политик сказал, что в условиях войны денежные средства нужно беречь.

В ноябре, когда был окончательно подписан закон о государственном бюджете, выяснилось, что в казне Украины на текущий 2024 год не хватает 43 миллиардов долларов.