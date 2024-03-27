Украинские пропагандисты намеренно выдали одного из зрителей в Крокусе за сотрудника ФСБ

Украинские СМИ и множество украинских новостных Telegram-каналов начали акцентировать внимание на том, что ФСБ имеет прямое отношение к теракту в "Крокусе".Они использовали фейковое доказательство. На кадрах был виден мужчина, которого украинские пропагандисты долгое время позиционировали в качестве сотрудника российских спецслужб.

Мужчина связался с новостными агенствами, где признался, что он не имеет никакого отношения к органам ФСБ, а работает в строительной компании. Он также добавил, что был на концерте с дочерью. Потом они быстро покинули зал. Мужчина заявил, что это нагло и подло использовать кадры с ним, лживо называя его тем, кем он не является.